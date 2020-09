L’Erasmus ai tempi del Covid? Esiste ancora, ma niente discoteche e studenti extra Ue



Anche all’apertura di questo anno scolastico, nonostante la pandemia di Coronavirus, molti studenti europei sono partiti con il programma Erasmus. Grandi assenti sono i ragazzi provienti da Stati Uniti, Canada e Sudamerica, che non sono potuti partire a causa del Covid. Secondo i dati dell’Istituto Inapp, in Italia invece si è registrato addirittura il 5% in più di mobilità internazionale degli studenti. “Non si possono più fare feste in discoteca ma l’esperienza rimane comunque divertente e costruttiva”, dice Elisa, che sta passando un semestre di studio in Spagna.

Continua a leggere



Anche all’apertura di questo anno scolastico, nonostante la pandemia di Coronavirus, molti studenti europei sono partiti con il programma Erasmus. Grandi assenti sono i ragazzi provienti da Stati Uniti, Canada e Sudamerica, che non sono potuti partire a causa del Covid. Secondo i dati dell’Istituto Inapp, in Italia invece si è registrato addirittura il 5% in più di mobilità internazionale degli studenti. “Non si possono più fare feste in discoteca ma l’esperienza rimane comunque divertente e costruttiva”, dice Elisa, che sta passando un semestre di studio in Spagna.

Continua a leggere

Continua a leggere