L’incendio al porto di Ancona forse causato da un corto circuito: in città aria irrespirabile



La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli: “Possiamo confermare con certezza che non ci sono vittime e feriti, non ci sono danni diretti alle persone. Questa è la prima buona notizia. La seconda parziale buona notizia, è che il rogo è sotto controllo e dunque non si è propagato ad altre attività e ad altre aziende presenti nell’area”. Scuole chiuse in via precauzionale.

