L’Isola di Gallinara torna pubblica: lo stato esercita la prelazione su un magnate ucraino



Torna nelle mani dello stato l’Isola di Gallinara, situata di fronte ad Albenga, in provincia di Savona: dopo essere stata di recente acquistata dal magnate ucraino Olexandr Boguslayev l’isola è ridiventata un bene pubblico grazie all’iniziativa del ministero per i Beni, le Attività culturali e per il Turismo, che ha disposto l’esercizio della prelazione.

Continua a leggere



Torna nelle mani dello stato l’Isola di Gallinara, situata di fronte ad Albenga, in provincia di Savona: dopo essere stata di recente acquistata dal magnate ucraino Olexandr Boguslayev l’isola è ridiventata un bene pubblico grazie all’iniziativa del ministero per i Beni, le Attività culturali e per il Turismo, che ha disposto l’esercizio della prelazione.

Continua a leggere

Continua a leggere