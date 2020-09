L’Italia punta sulle Terapie intensive mobili, 4 strutture per 300 posti da spostare dove servono



L’Italia punta anche du Terapie intensive mobili da spostare di volta in volta dove servono per incrementare i posti letto disponibili per l’emergenza Covid-19. Il bando varato dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri prevede l’acquisizione di quattro strutture mobili da 75 posti ciascuna per un totale di 300 posti di terapia intensiva.

