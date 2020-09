Lite trash tra Pamela Barretta ed Enzo Capo: “A 50 anni mantenuto dai tuoi”, “Sei fatta di plastica”



Scontro a distanza a colpi di video social tra i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, che non si risparmiano insulti, frecciatine e querele legali: “Poveretto senza senza soldi, La laurea finta appenditela sul water”, “Non basta avere un involucro di plastica per essere femminile”.

Continua a leggere



Scontro a distanza a colpi di video social tra i due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, che non si risparmiano insulti, frecciatine e querele legali: “Poveretto senza senza soldi, La laurea finta appenditela sul water”, “Non basta avere un involucro di plastica per essere femminile”.

Continua a leggere

Continua a leggere