Lo sfogo di Nina Moric, Carlos ora vive con Corona: “Mi manchi, vorrei vederti solo 5 minuti”



Con un lungo messaggio, Nina Moric si rivolge pubblicamente e in modo accorato al figlio Carlos Corona, che ha deciso di vivere con il padre Fabrizio: “Cerca di far capire che non sei tu che dev’essere padre ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato”.

Continua a leggere



Con un lungo messaggio, Nina Moric si rivolge pubblicamente e in modo accorato al figlio Carlos Corona, che ha deciso di vivere con il padre Fabrizio: “Cerca di far capire che non sei tu che dev’essere padre ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo ma deve essere un rapporto disinteressato”.

Continua a leggere

Continua a leggere