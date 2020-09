Locatelli: “Scuola priorità, primi giorni positivi. Vaccino? Sicurezza conta più di velocità”



“Si sta lavorando in maniera importante” per mettere a disposizione delle scuole i tamponi rapidi per la diagnosi di Covid-19: lo ha spiegato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, intervistato su SkyTg24. Sul vaccino anti-Covid: “Più che fare scommesse sui tempi vorrei sottolineare che la rapidità è certo un aspetto importante ma ancora più importanti sono la sicurezza d’uso e l’efficacia”.

