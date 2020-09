Lorena Quaranta è morta per asfissia: i risultati definitivi dell’autopsia



È morta per asfissia. Questo il risultato definitivo, a cinque mesi dai fatti, dell’autopsia svolta lo scorso 20 luglio sul corpo di Lorena Quaranta, la studentessa in medicina assassinata dal fidanzato infermiere il 31 marzo, a Furci Siculo. Smentita la ricostruzione del De Pace, che aveva parlato di una coltellata. L’infermiere resta in carcere dove ha chiesto di proseguire gli studi in medicina.

Continua a leggere



È morta per asfissia. Questo il risultato definitivo, a cinque mesi dai fatti, dell’autopsia svolta lo scorso 20 luglio sul corpo di Lorena Quaranta, la studentessa in medicina assassinata dal fidanzato infermiere il 31 marzo, a Furci Siculo. Smentita la ricostruzione del De Pace, che aveva parlato di una coltellata. L’infermiere resta in carcere dove ha chiesto di proseguire gli studi in medicina.

Continua a leggere

Continua a leggere