L’oroscopo del giorno 12 settembre: senso di solitudine per Bilancia e Capricorno



Nell’oroscopo di oggi 12 settembre la Luna continua a transitare nel segno del Cancro dove simboleggia un forte archetipo femminile tradizionale che trova uno scontro evidente con Lillith in Ariete quadrata a Saturno. Soprattutto per le donne e soprattutto per Cancro, Capricorno e Bilancia, la mancanza nei confronti degli affetti familiari si scontra con il desiderio di ribellione coraggiosa.

Continua a leggere



Nell’oroscopo di oggi 12 settembre la Luna continua a transitare nel segno del Cancro dove simboleggia un forte archetipo femminile tradizionale che trova uno scontro evidente con Lillith in Ariete quadrata a Saturno. Soprattutto per le donne e soprattutto per Cancro, Capricorno e Bilancia, la mancanza nei confronti degli affetti familiari si scontra con il desiderio di ribellione coraggiosa.

Continua a leggere

Continua a leggere