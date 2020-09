L’oroscopo del giorno 16 settembre: Toro e Capricorno si prendono grandi responsabilità



Nell’oroscopo del giorno mercoledì 16 settembre la Luna entra nell’affidabile e serio segno della Vergine. Questo, unito al Sole che si pone in trigono sia a Plutone (come già ieri) che a Saturno, fa presupporre momenti di forte desiderio di cambiamento ma in una luce matura e giusta. Certo, con Venere quadrata a Urano ci si aspettino rotture soprattutto negli affari sentimentali.

