L’oroscopo del giorno 18 settembre: Leone e Sagittario abbassano la cresta



Nell’oroscopo di venerdì 18 settembre per fortuna c’è una bella Luna in Bilancia a placare gli animi. Insomma tutti i pianeti in segni di fuoco di questo periodo sono spesso pronti a fare di una scintilla un intero incendio… la Luna in Bilancia serve proprio a far ragionare con pazienza e anche con una certa dose di senso di utilità. Pronti per l’oroscopo del giorno di oggi?

Continua a leggere



Nell’oroscopo di venerdì 18 settembre per fortuna c’è una bella Luna in Bilancia a placare gli animi. Insomma tutti i pianeti in segni di fuoco di questo periodo sono spesso pronti a fare di una scintilla un intero incendio… la Luna in Bilancia serve proprio a far ragionare con pazienza e anche con una certa dose di senso di utilità. Pronti per l’oroscopo del giorno di oggi?

Continua a leggere

Continua a leggere