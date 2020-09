L’oroscopo del giorno 3 settembre: amore sempre insoddisfatto per Bilancia e Capricorno



Anche nell’oroscopo di oggi Venere e Marte continuano a restare in quadratura, rendendo decisamente più difficile mettere d’accordo emozioni e energie. In più, quello stesso Marte molto forte è particolarmente sollecitato dalla quadratura con i pianeti in Capricorno: come dire che passare dalle energie alle vere proprie crisi di nervi è questione di un attimo!

