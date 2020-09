L’oroscopo del giorno 30 settembre: passione cieca per Leone e Ariete



Nell’oroscopo di oggi sarà impossibile far tacere i grandi sogni degli idealisti che snobberanno chiunque cercherà di ostacolarli ponendo delle domande pratiche, delle incertezze logistiche o ancora dei limiti dati dalla ragione e dalla materia. Qui oggi si idealizza in grande e non si ha alcuna paura di realizzare ciò in cui si crede davvero. Tutto merito di tutto questo fuoco e della Luna in Pesci congiunta Nettuno.

