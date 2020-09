L’oroscopo del giorno 5 settembre: ultimi baci per Scorpione e Pesci



Nell’oroscopo di oggi per l’ultima volta Venere sarà dolcissima nel Cancro e Mercurio preciso e logico nella Vergine. Da domani Venere in Leone vorrà un amore con dichiarazioni ufficiali più spettacolari mentre Mercurio renderà il pensiero più etico, buono, attento agli altri. Pronti a queste novità astrologiche in arrivo?

