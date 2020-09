L’oroscopo del giorno 8 settembre: Vergine e Capricorno vogliono fatti concreti



L’oroscopo di oggi 8 settembre 2020 vede la Luna ancora in transito nel segno del Toro, individuando una femminilità solida ma particolarmente possessiva. In più, considerando il trigono a Plutone e Saturno, sarà bene darsi subito da fare per portare a casa risultati concreti. Proprio come la mamma quando eravamo piccoli: la Luna non accetta discussioni!

Continua a leggere



L’oroscopo di oggi 8 settembre 2020 vede la Luna ancora in transito nel segno del Toro, individuando una femminilità solida ma particolarmente possessiva. In più, considerando il trigono a Plutone e Saturno, sarà bene darsi subito da fare per portare a casa risultati concreti. Proprio come la mamma quando eravamo piccoli: la Luna non accetta discussioni!

Continua a leggere

Continua a leggere