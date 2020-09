L’oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre: Luna nuova in Vergine che piace al Capricorno



L’oroscopo della settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 settembre non vedrà grandi stravolgimenti: Mercurio, Venere e Marte continuano a transitare nei segni che già occupavano la settimana scorsa ovvero Bilancia, Leone e Ariete. Dobbiamo però tenere d’occhio Marte che è retrogrado e proprio per questo decisamente meno gestibile nelle sue esplosioni energiche. Per fortuna la Luna nuova di giovedì 17 sarà nel segno della Vergine maestra nel gestire gli imprevisti.

