L’oroscopo di oggi 15 settembre: Capricorno e Vergine sentono una passione profonda



Nell’oroscopo di martedì 15 settembre 2020 ci sono più cose da segnalare: se il Sole si sta allontanando dall’opposizione a Nettuno, contemporaneamente si pone in trigono a Plutone. La passione sarà quindi assicurata così come il bisogno di esperienze profonde anche dal punto di vista della comprensione. La Luna nel segno del Leone non fa che infiammare ancora di più il cielo astrologico!

