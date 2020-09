Lotteria degli scontrini, come registrarsi per vincere i premi



La lotteria degli scontrini entrerà in vigore dal primo gennaio 2021 e permetterà ai contribuenti e agli esercenti di vincere premi che arrivano fino a 5 milioni di euro l’anno. Si prevedono estrazioni diverse per chi paga in contanti e chi lo fa attraverso strumenti elettronici, con le apposite estrazioni ‘zero contanti’: ci saranno premi mensili da 30mila e 100mila euro e premi annuali da un milione e da 5 milioni di euro (con un altro premio da un milione per gli esercenti).

