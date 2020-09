Luca Onestini e la nonna di 100 anni finalmente insieme: “Oggi sono io che mi prendo cura di te”



L’ex tronista di Uomini e Donne ha commosso il web con un tenero video in compagnia della nonna, che lo scorso 27 febbraio ha festeggiato 100 anni. A causa dell’emergenza sanitaria, non ha potuto spegnere con lei le candeline, ma non appena ha potuto l’ha raggiunta nella struttura dove è ricoverata per esprimerle il suo affetto e prendersi cura di lei. L’ex gieffino è molto legato alla nonna e ha trascorso con lei gran parte della sua infanzia: “Ricordo quando eri tu ad imboccarmi, mi sei mancata da morire”.

