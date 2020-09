Ludovica Valli è incinta, l’annuncio sui social dell’ex UeD: “Ti aspettiamo anima mia”



Ludovica Valli ha annunciato attraverso i social di essere in dolce attesa insieme al compagno Gianmaria De Gregorio: “Realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre”. La relazione con il compagno è iniziata tempo fa e lei non ha esitato a definirlo l’uomo della sua vita, desiderando esplicitamente il matrimonio.

