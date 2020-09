Ludovica Valli incinta, sul silenzio della sorella Beatrice: “Lei è così, non so che dirvi”



Si rinfocolano i pettegolezzi a proposito della presunta rivalità tra le sorelle Beatrice e Ludovica Valli. Dopo l’annuncio di quest’ultima, che ha svelato di essere incinta del suo primo figlio, chi la segue ha notato il silenzio della sorella a proposito della questione. Ma è Ludovica a sottolinearlo, postando una domanda ricevuta da una fan che le ha chiesto perché Beatrice non ne abbia parlato pubblicamente. “Lei è così, non so che dirvi”, ha spiegato.

