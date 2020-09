Lunedì inizia la scuola, ma le mascherine non bastano per tutti. I dubbi dei presidi



In molti istituti le mascherine chirurgiche promesse ancora non sono arrivate. I presidi sono preoccupati che i dispositivi di sicurezza per contenere i contagi non bastino, soprattutto se dovranno essere fornite anche agli studenti. Ma il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, spiega: “Entro lunedì le avranno tutti”.

Continua a leggere



In molti istituti le mascherine chirurgiche promesse ancora non sono arrivate. I presidi sono preoccupati che i dispositivi di sicurezza per contenere i contagi non bastino, soprattutto se dovranno essere fornite anche agli studenti. Ma il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid, Domenico Arcuri, spiega: “Entro lunedì le avranno tutti”.

Continua a leggere

Continua a leggere