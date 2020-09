Macerata, la discarica rifiuti di Recanati sotto l’ermo colle che ispirò Giacomo Leopardi



Per costruire la sua più grande discarica di rifiuti la Provincia di Macerata ha deciso di puntare su una vasta area tra i comuni di Montefano e Recanati, esattamente l’area sotto il colle che ispirò Giacomo Leopardi. “Aiutateci a bloccare questa tragedia per contribuire alla nascita di un’alternativa” è l’appello lanciato dal comitato No discarica.

