Maltempo a Bologna, due famiglie intrappolate in auto dall’acqua alta: salvate dai Vigili del fuoco



Il maltempo ha messo in ginocchio Bologna nelle scorse ore: la pioggia è stata talmente forte da allagare numerose cantine e strade. Due famiglie sono rimaste intrappolate nelle proprie auto in panne per l’acqua alta e salvate solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco, accompagnati da sommozzatori. Salvata anche una coppia di anziani che si è ritrovata con un metro d’acqua nel cortile di casa.

