Maltempo, allerta meteo arancione domani 28 settembre in 4 regioni, allerta gialla in 12 regioni



Emergenza maltempo su molte regioni d’Italia dove a causa di nubifragi, intensi venti e grandinate è stata emessa una allerta meteo arancione per domani 28 settembre per Campania, Calabria settentrionale tirrenica, Sardegna centro-settentrionale e ampi settori della Basilicata. È Allerta gialla invece in altre 12 regioni.

Continua a leggere



Emergenza maltempo su molte regioni d’Italia dove a causa di nubifragi, intensi venti e grandinate è stata emessa una allerta meteo arancione per domani 28 settembre per Campania, Calabria settentrionale tirrenica, Sardegna centro-settentrionale e ampi settori della Basilicata. È Allerta gialla invece in altre 12 regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere