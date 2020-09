Maltempo, allerta meteo arancione il 17 settembre su Calabria e Sicilia, gialla sulla Puglia



La Protezione civile ha diramato per domani, giovedì 17 settembre, allerta meteo arancione su alcuni settori della Calabria e della Sicilia e allerta gialla sulla Puglia a causa dei forti temporali in arrivo, accompagnati da fulmini e vento di burrasca. Per gli esperti i fenomeni che si verificheranno non avranno nulla da invidiare agli uragani.

