Maltempo, allerta meteo arancione in sette regioni: scuole chiuse e burrasca in arrivo



Italia nel vortice del maltempo oggi, venerdì 25 settembre: in 7 regioni la Protezione civile ha diramato allerta meteo arancione, in Toscana un tromba d’aria di grandi proporzioni ha sfiorato Porto Ercole e nubifragi sono in arrivo da Nord a Sud. Scuole chiuse per i temporali a Napoli, Livorno, Orbetello e Ceprano: tutti gli aggiornamenti.

