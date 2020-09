Maltempo, allerta meteo domani per rischio temporali: l’elenco delle regioni a rischio



È ancora maltempo sull’Italia. Gran parte del Paese domani dovrà fare i conti con piogge e temporali. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento delle condizioni meteo, per questo la Protezione civile ha diramato per la giornata di venerdì 25 settembre allerta meteo per rischio temporali e rischio idrogeologico su diverse regioni.

