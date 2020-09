Maltempo, allerta meteo gialla su tutta la Sicilia per sabato 12 settembre



In base alle previsioni meteo disponibili, il dipartimento nazionale della protezione civile ha emesso per la giornata di domani, sabato 12 settembre, una allerta gialla di ordinaria criticità sia per rischio temporali sia rischio idrogeologico per tutti i settori della Sicilia. Sono attese piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Continua a leggere



In base alle previsioni meteo disponibili, il dipartimento nazionale della protezione civile ha emesso per la giornata di domani, sabato 12 settembre, una allerta gialla di ordinaria criticità sia per rischio temporali sia rischio idrogeologico per tutti i settori della Sicilia. Sono attese piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Continua a leggere

Continua a leggere