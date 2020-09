Maltempo, allerta meteo martedì 29 settembre per temporali e vento: le regioni a rischio



Allerta meteo gialla per temporali in arrivo su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: è quanto contenuto nell’avviso appena diramato dalla Protezione civile sulla base delle previsioni meteo di domani, martedì 29 settembre. Tuttavia, al Nord e al Centro ci sarà una breve tregua dal maltempo, con temperature in risalita.

