Maltempo, bufera nell’Alto Vicentino: chicchi di grandine come noci e strade imbiancate



Temporali, nubifragi e grandinate che stanno flagellando l’Italia da diverse ore hanno colpito nel primo pomeriggio anche l’Alto Vicentino dove in pochi minuti una coltre bianca di chicchi di grandine ha ricoperto strade e campi. In lacune zone addirittura a terra sono caduti chicchi di grandine grossi come noci che hanno anche danneggiato alcune auto.

