Maltempo in Piemonte, imbiacata Sestriere: prima neve dell’anno, tormenta in montagna



Prima neve in Piemonte, dove abbondanti fiocchi hanno imbiancato Sestriere, i quali si spingeranno nelle prossime ore fino ai 1.000-1.400 metri sui settori di confine nord-occidentali della regione, con nevicate più abbondanti sopra i 1.500-2.000 metri. Il sindaco Ponchet:” Ci ha colti di sorpresa, ma questo non può che essere un bel segnale per la stagione invernale in arrivo”.

