Maltempo, le scuole chiuse sabato 26 settembre per allerta meteo



Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle ultime ore sta causando molti disagi da nord a sud e, stando alle previsioni meteo, la situazione è destinata a non migliorare nemmeno nelle prossime ore. Per questo motivo alcune amministrazioni locali hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani sabato 26 settembre.

Continua a leggere



Il maltempo che ha colpito l’Italia nelle ultime ore sta causando molti disagi da nord a sud e, stando alle previsioni meteo, la situazione è destinata a non migliorare nemmeno nelle prossime ore. Per questo motivo alcune amministrazioni locali hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani sabato 26 settembre.

Continua a leggere

Continua a leggere