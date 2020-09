Mandy Moore è incinta: “Arriverà presto un piccolo Goldsmith”



Mandy Moore è in attesa del suo primo figlio. L’attrice americana, sposata dal 2018 con il cantautore Taylor Goldsmith, diventerà mamma nel 2021, come annuncia lei stessa accanto agli scatti che mostrano le rotondità della gravidanza e pubblicate su Instagram. Diventata famosa agli inizi del Duemila, sia come cantante che come attrice, la Moore è uno dei volti più amati della serie tv “This is Us” arrivata alla sua quarta stagione.

