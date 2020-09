Marco e Denis in viaggio di nozze nel resort di lusso: “Lo chef ci ha disegnato un pene sul piatto”



La denuncia via social di Denis e Marco, coppia di veneti in viaggio di nozze in Puglia: “Derisi dai camerieri, lo chef che con la salsa scrive volgarità nei piatti e ridendo con i colleghi le vuole far portare in tavola”. Ma il resort si è detto estraneo ai fatti e alla fine i due neosposi hanno accettato le loro scuse: “È bene quello che finisce bene una stretta di mano da persone mature”.

