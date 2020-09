Marco Ferrero replica a Tommaso Zorzi: “Se non vuoi casini allora non mi nominare”



Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più scoppiettanti di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma nelle ore in cui gli autori erano in procinto di stabilire quale sorte spettasse all’influencer in seguito ad alcuni problemi di salute, il suo ex Marco Ferrero è intervenuto a Pomeriggio Cinque per rispondere ad alcune frecciate rivoltegli dal gieffino. Iconize, così come è noto sui social, ha poi approfondito la questione affrontata in tv anche su Instagram dove ha spiegato le ragioni della sua replica: “Sono stato definito una ciotola, ma se non vuoi casini non mi nomini nemmeno”.

Continua a leggere



Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più scoppiettanti di questa edizione del Grande Fratello Vip, ma nelle ore in cui gli autori erano in procinto di stabilire quale sorte spettasse all’influencer in seguito ad alcuni problemi di salute, il suo ex Marco Ferrero è intervenuto a Pomeriggio Cinque per rispondere ad alcune frecciate rivoltegli dal gieffino. Iconize, così come è noto sui social, ha poi approfondito la questione affrontata in tv anche su Instagram dove ha spiegato le ragioni della sua replica: “Sono stato definito una ciotola, ma se non vuoi casini non mi nomini nemmeno”.

Continua a leggere

Continua a leggere