Marta Fascina Positiva al coronavirus, la fidanzata di Berlusconi contagiata



Marta Fascina, deputata di Forza Italia e attuale compagna di Berlusconi, è risultata positiva al coronavirus. Ha fatto ieri il tampone come l’ex premier e come lui ora è in isolamento nella villa di famiglia ad Arcore perché anche lei sarebbe risulta asintomatica e quindi senza necessità di cure mediche immediate.

