Mascherina a scuola, i presidi pensano alla sospensione e al 5 in condotta per chi non la indossa



Manca poco più di una settimana alla riapertura delle scuole e continua il dibattito sulla mascherina nelle aule. Intanto i presidi si dividono sulla linea da adottare per far rispettare le regole: è giusto imporre sanzioni disciplinari per gli studenti che non la indossano? Alcuni pensano al 5 in condotta, altri alla sospensione. Ma c’è anche chi non è d’accordo e le ritiene misure troppo dure.

Continua a leggere



Manca poco più di una settimana alla riapertura delle scuole e continua il dibattito sulla mascherina nelle aule. Intanto i presidi si dividono sulla linea da adottare per far rispettare le regole: è giusto imporre sanzioni disciplinari per gli studenti che non la indossano? Alcuni pensano al 5 in condotta, altri alla sospensione. Ma c’è anche chi non è d’accordo e le ritiene misure troppo dure.

Continua a leggere

Continua a leggere