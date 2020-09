Matera, il padre di una delle ragazzine stuprate: “Mia figlia aveva sorriso luminoso, ora non più”



Il padre di una delle ragazzine inglesi stuprate dal branco a Marconia di Pisticci (Matera) racconta come sia cambiata sua figlia dopo la violenza subita: “Aveva un sorriso più luminoso delle stelle. Adesso non ce l’ha più”. E ai giovani accusati rivolge un appello: “Pentitevi e vergognatevi per quello che avete fatto”.

