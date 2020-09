Matera, minorenni violentate alla festa in villa: i 4 arrestati non rispondono al gip



Negli interrogatori di garanzia davanti al gip di Matera Angelo Onorati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i quattro giovani arrestati per la violenza sessuale di gruppo subita da due turiste minorenni inglesi durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci (Matera) la notte tra il 7 e l’8 settembre scorso.

