Matera, prima le botte, poi lo stupro di gruppo ai danni di due minorenni: scattano quattro arresti



Scattate in queste ore quattro richieste di arresto per la violenza sessuale e le botte subite da due turiste inglesi minorenni in una festa privata per un compleanno “all’americana” in una villa a Pisticci, in provincia di Matera. Nel mirino un gruppetto di bulli del paese dedito al consumo di alcol e droghe.

Continua a leggere



Scattate in queste ore quattro richieste di arresto per la violenza sessuale e le botte subite da due turiste inglesi minorenni in una festa privata per un compleanno “all’americana” in una villa a Pisticci, in provincia di Matera. Nel mirino un gruppetto di bulli del paese dedito al consumo di alcol e droghe.

Continua a leggere

Continua a leggere