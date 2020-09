Matera, tra gli stupratori delle due 15enni ci sarebbe anche il figlio di una poliziotta



Tra gli otto ragazzi che la notte tra il 7 e l’8 settembre hanno partecipato allo stupro di gruppo di due quindicenni inglesi in vacanza in Italia ci sarebbero anche due trapper locali: uno di loro, in particolare, sarebbe il figlio di una poliziotta lucana. Proseguono le indagini della polizia: si cerca anche un video.

