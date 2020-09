“Meglio la mano al cuore che il saluto col gomito”: le nuove indicazioni anti-contagio dell’Oms



Il consiglio dell’Oms per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus: “Sarebbe meglio salutarsi portando la mano sul cuore piuttosto che toccandosi i gomiti l’uno con l’altro”. In questo modo, infatti, “la distanza di sicurezza di almeno un metro non viene mantenuta e il virus può essere trasmesso attraverso la pelle”.

