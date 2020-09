Messina, esce dal ristorante e viene travolto da un’auto mentre attraversa la strada: morto



Incidente venerdì sera nel popoloso quartiere di Giammoro, a Pace del Mela, nel Messinese. Antonio Maggio, 64 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato travolto e ucciso da un’automobile. L’uomo aveva trascorso la serata in un ristorante e, finito di cenare, stava attraversando la Statale 113 per raggiungere la sua auto quando è stato preso in pieno da una Peugeot guidata da un giovane del luogo.

