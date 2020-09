Meteo ottobre 2020, le tendenze di Giuliacci: “Piovoso, ma ci sarà un’ultima fiammata di calore”



Come sarà ottobre 2020 dal punto di vista meteorologico? Fanpage.it lo ha chiesto al colonnello Mario Giuliacci che ha spiegato modelli e tendenze statistiche per il prossimo autunno: “Ci sarà molta pioggia, prima al Nord e poi gradualmente verso Sud, dove però nel weekend tra il 3 e il 4 ottobre è attesa una nuova fiammata di calore. Attenzione all’intensità dei fenomeni soprattutto in prossimità delle coste”.

