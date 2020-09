“Mia figlia disabile non potrà andare all’asilo come tutti gli altri bimbi: e il Comune se ne frega”



Christian Mancuso è il papà di Sara (nome di fantasia), una bambina disabile di tre anni che non potrà iniziare l’asilo a Cutro perché, pur spettandogli per la legge, non le viene garantita l’assistenza medica. “Il comune dice che non ha soldi, ma non ha mai fatto richiesta alla Regione Calabria per averli”.

