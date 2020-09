Milazzo, Aurelio Visalli non è morto annegato ma travolto da un’onda



Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare per salvare due ragazzi che rischiavano di annegare a Milazzo, non è annegato ma avrebbe perso la vita a causa di un violentissimo trauma provocato da un’onda che lo ha scaraventato sul fondale. È quanto emerso dall’autopsia eseguita ieri.

Continua a leggere



Aurelio Visalli, il sottufficiale della Guardia Costiera morto in mare per salvare due ragazzi che rischiavano di annegare a Milazzo, non è annegato ma avrebbe perso la vita a causa di un violentissimo trauma provocato da un’onda che lo ha scaraventato sul fondale. È quanto emerso dall’autopsia eseguita ieri.

Continua a leggere

Continua a leggere