“Mollo tutto a parto”, da allora non dà sue notizie. Scomparso Luca, 21 anni



Domenica 20 settembre è scomparso Luca Vadim Miotti, ventuno anni, residente a Belluno. Luca è andato via lasciando un biglietto ai familiari in cui diceva di voler ‘partire e mollare tutto’, ma li rassicurava che presto si sarebbe messo in contatto con loro. Da quel momento la famiglia non ha avuto alcuna notizia. È è stato attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

