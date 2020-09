MONO ROAD e BUS T: due Corto Circuiti Teatrali itineranti in scena a settembre con Daniele Coscarella e la compagnia Monolocale

Quando lo spettacolo viaggia in bus e monopattino.

BUS T: 6 – 11 – 18 – 25 settembre. Partenza Largo di Villa Peretti ore 19,15.

MONO ROAD: 17 e 19 settembre partenza Isola Tiberina ore 19,45 e 20,45.

24 e 26 settembre partenza Villa Borghese alle ore 19,45 e 20,45

con Daniele Coscarella, Dario Tacconelli, Emanuela Panatta, Shara Guandalini, Giorgia Ciotola, Alessandra Merico, Alessandro Tato Cecchini e Filippo Macchiusi, David Marzi, Matteo Cirillo, Micol Pavoncello, Cristina Chinaglia, Emanuela Bisanti, Andrea Zanacchi, Sara Baccarini. Fabrizio Mazzeo, Lara Balbo, Massimo Ceccovecchi.

testi degli attori di Monolocale

regia Daniele Coscarella

Nuove forme di aggregazione e d’intrattenimento per il pubblico: il periodo storico, il rispetto dell’ambiente e il protocollo sanitario, conseguenza del Covid19, hanno spinto Daniele Coscarella e il gruppo lavoro di Monolocale produzioni formato da Emanuela Panatta, Dario Tacconelli, Pascal La Delfa e Paolo Di Pirro ad esplorare nuovi scenari.

Nascono così due progetti che accompagneranno il pubblico per il mese di settembre: MONO ROAD – Corto Circuito Teatrale e BUS T – Corto Circuito Teatrale. Due imperdibili appuntamenti teatrali a bordo di un bus o in monopattino, frutto dell’esperienza ventennale nella creazione di format d’intrattenimento.

BUS T – Corto Circuito Teatrale, è un percorso culturale itinerante a bordo di uno dei caratteristici Bus Hop On Hop Off, per riscoprire la storia di Roma: dai quartieri storici, agli angoli più nascosti, fino alle piazze più suggestive, arrivando a toccare con mano i tramonti più belli dalle terrazze più esclusive! A rendere l’esperienza unica e divertente, per il pubblico di Roma e per i turisti che torneranno a visitare la città eterna, saranno le performances teatrali degli attori di Monolocale. Il format è pensato sia per un pubblico “young” sia per un pubblico “family” e/o “senior”, insomma per tutti coloro che vogliono godersi lo spettacolo comodamente a bordo del bus. Il mix ideale per coinvolgere un pubblico nuovo in un tour esclusivo che abbina cultura e intrattenimento per tutte le età. Partner del progetto è Roma Open Bus, azienda leader nel settore romano. Uno spettacolo “in movimento” volto a scoprire una nuova Roma con nuovi occhi e nuove emozioni grazie agli itinerari tra Rioni, vicoli, fino alle piazze più suggestive … Storie di attori, poeti e musicanti …

I giorni di programmazione per il mese di settembre sono: 6 – 11 – 18 – 25 Settembre. Appuntamento in Largo di Villa Peretti alle ore 19.15. La Formula prevede aperitivo con presentazione (moduli AntiCovid e rilevazione della Temperatura) e partenza alle 20. Prezzo 20 Euro. Prenotazioni monolocaleaccento@gmail.com.

MONO ROAD – Corto CircuitoTeatrale, coinvolge sei aree tematiche: mobilità, ambiente, cultura, turismo, teatro, divertimento. Un percorso itinerante eco sostenibile a tappe per muoversi in piena libertà con monopattini elettrici e vivere Roma da un punto di vista nuovo e diverso in compagnia delle performances teatrali degli attori di Monolocale. Il coinvolgimento è assicurato! L’appuntamento è al MONO ROAD, dove ci sarà la presentazione dell’itinerario, per poi dare il via alla partenza del tour. Il gruppo sarà formato da un massimo di 10 spettatori e ogni monopattino avrà il nome di un artista che ha reso grande Roma: Gian Lorenzo Bernini, Michelangelo Buonarroti, Aldo Fabrizi, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Renato Ruscel, Virna Lisi, Anna Magnani… Durante il percorso a tappe, oltre al divertimento nel guidare il monopattino, i Ryders saranno coinvolti dall’ambiente circostante e non mancheranno alcune sorprese: gli artisti, posizionati negli angoli più suggestivi della Capitale, si esibiranno e lasceranno un indizio come traccia narrativa per la tappa successiva. Un vero e proprio spettacolo itinerante! All’arrivo, sorrisi ed un finale con aperitivo insieme agli amici oppure una merenda a seconda dell’orario. Il Format è pensato per un pubblico “Young”, studenti e single, più adatti al monopattino. Considerando la stagione estiva e gli itinerari e il target audience affascina facilmente profili più adulti con motivazioni e interessi differenti. Il gruppo avrà a disposizione circa 10 monopattini con modelli diversi, di proprietà della compagnia Monolocale. Partner del progetto sarà Energeko, azienda romana da 20 anni nel campo dei veicoli elettrici.

I giorni di programmazione sono 17 e 19 Settembre Isola Tiberina con doppio appuntamento alle ore 19.45 e 20.45 e poi 24 e 26 settembre appuntamento a Villa Borghese alle ore 19.45 e 20.45.

La durata del circuito sarà di 40 minuti al prezzo di 13 euro. Prenotazioni a monolocaleaccento@gmail.com.

Performance teatrali itineranti e in movimento, volte a scoprire una nuova Roma con nuovi occhi e nuove emozioni grazie agli itinerari tra Rioni, vicoli, fino alle piazze più suggestive … Storie di attori, poeti e musicanti.

BIO MONOLOCALE

Lo spettacolo nasce nel 2015, è una Home Comedy di performance teatrale ambientato in un Monolocale. Il pubblico si ritrova immerso in una casa spettacolo coinvolgente piena di storie, parole, musica e colpi di scena. Mattatori della serata sono gli attori Inquilini, con i loro monologhi che nascono da un vissuto quotidiano. Il risultato è un’esperienza tragicomica collettiva, dove il pubblico si sente parte integrante della serata e protagonista dei temi scelti. Improvvisazione, ritmo e divertimento, saranno gli ingredienti di un evento da ricordare. Non c’è palco o quarta parete ma solo un’ipotetico salone di casa!

L’articolo MONO ROAD e BUS T: due Corto Circuiti Teatrali itineranti in scena a settembre con Daniele Coscarella e la compagnia Monolocale proviene da Viva il teatro.

Fonte:Viva il teatro