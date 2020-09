Monopattino Revoe ritirato da Decathlon per difetto allo sterzo: “Rischio caduta, riconsegnateli”



Decathlon ha annunciato l’immediato ritiro di una alcuni monopattini elettrici Revoe a causa di un grave rischio caduta per gli utilizzatori. Nel caso si fosse in possesso di uno dei modelli indicati, si è pregati di non usarlo più e di riportarlo in un negozio Decathlon il prima possibile per la riparazione.

